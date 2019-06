'Het kwam zó amateuristisch over', overvallers Maarheeze sloegen al na tiental seconden op de vlucht

"Het duurde denk ik alles bij elkaar zo'n twintig tot dertig seconden. Toen was het gebeurd, toen was het over." De bewoonster van een huis aan de Koenraadtweg in Maarheeze is nog steeds verbaasd over de overval die daar zaterdagavond plaatsvond. Twee mannen met bivakmutsen drongen het huis rond kwart voor twaalf binnen, dreigden met een wapen, maar gingen er vervolgens zonder buit vandoor.

"Ik denk dat ze vreselijk geschrokken zijn van de reactie van mij en mijn dochter", vertelt de vrouw. "Want we hebben zó gegild... En mijn dochter is ervoor gesprongen. Dat was volgens haar een soort oerinstinct wat naar boven kwam."

De vrouw vermoedt dat de overvallers een leeg huis verwachtten. "Want we hadden de hele tijd buiten gezeten." Vanwege de hitte hadden de bewoners de schuifpuien en de tuindeuren van het huis opengezet. "Zodat alles even kon doorwaaien. Dat hebben de daders waarschijnlijk bekeken en zo zijn ze binnengekomen. En zo zijn ze een paar seconden later ook weer verdwenen..."

'Hondsbrutale inbraak'

De vrouw en haar dochter bleven bij de overval ongedeerd. "Het kwam zo amateuristisch over...", benadrukt de vrouw. "De manier waarop ze binnenkwamen, hun wapen... Het had natuurlijk heel anders kunnen uitpakken. Ik denk dat dit besef nog moet doordringen, maar gelukkig is er niets gebeurd."

Ze spreekt van een 'hondsbrutale inbraak'. "Het hele huis was op het moment van de overval verlicht. Kijk, als het nou leek alsof er niemand thuis was... Maar alles was in werking. We stonden in de keuken. En dan staan twee van die kerels ineens binnen..."