Pas op, je kunt vandaag heel snel verbranden: 'Deze uv-waarde komt niet jaarlijks voor'

Na de hitte van zaterdag koelt het de komende dagen flink af in Brabant. Zondag komt de temperatuur niet boven de 28 graden uit en begin komende week daalt de temperatuur zelfs tot zo'n 20 graden. Maar het weer is deze zondag verraderlijk, volgens weerman Jordi Huirne.

"Er is inmiddels een verkoelende zeewind opgestoken", vertelt de weerman van Weer.nl. "De temperatuur lag zondagochtend rond de 22 graden in het westen van de provincie en 25 graden in het oosten, maar daar komt niet zo heel veel meer bij. Ik denk dat we uiteindelijk uitkomen tussen de 24 en 28 graden, met flink wat zon."

Waarschuwing

Hij spreekt van 'prachtig zomerweer met een lekker windje'. Maar Huirne waarschuwt ook. "Want we hebben een uv-waarde van 8. Dat is echt een hoge waarde, je kunt heel snel verbranden. Smeer je goed in als je in de zon gaat liggen! Een uv-waarde van 9 is het record van Nederland, maar een uv-waarde van 8 komt maar eens in de vier tot acht jaar voor. Niet eens ieder jaar dus."

Voor mensen die zaterdagnacht slecht geslapen hebben vanwege de hitte heeft de weerman goed nieuws. "Zondagavond en - nacht kunnen we weer goed slapen, met minima van 13 of 14 graden", vertelt hij. "Geen plaknacht meer, dus."

Wolkenvelden

De komende dagen daalt de temperatuur verder, omdat de wind ook dan vanaf zee waait. "Maandag komen we uit op 22 of 23 graden. Dan is de hittegolf in het oosten van de provincie na acht dagen voorbij. We hebben dan wolkenvelden, maar ook ruimte voor de zon. Misschien dat er een licht buitje over de provincie trekt, maar ik denk dat het op de meeste plaatsen droog blijft."

Dinsdag en woensdag verwacht Huirne hetzelfde weer. "Wat wolken, wat zon en misschien een buitje. De temperatuur zal nog een beetje verder naar beneden gaan, tot 20 of 22 graden."

