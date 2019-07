Vriendengroep reist met omgebouwde caravan naar Oostenrijk en ziet Max daar winnen

"We hebben hem vorig jaar ook al in Oostenrijk zien winnen, maar dit is echt fantastisch. Ik heb er gewoon geen woorden voor", vertelt Luke kort na de race. "Hij had een heel slechte start. Als je jezelf dan zó naar de overwinning rijdt. Echt. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Prachtig."

Kort na de winst stroomt de baan vol met fans. (Foto: Luke Merkx)

De vriendengroep volgt Verstappen op de voet. Als de coureur moest trainen, zat de complete groep ondanks de hitte, op de tribune. Ook zondag tijdens de echte race was het erg warm. "Ze kregen zelfs het bier niet meer gekoeld. We zijn na de race naar de camping gegaan. Even afkoelen." Zondagavond werd de winst nog goed gevierd.

Lees ook: Met speciale 'Maxavan' gaat vriendengroep naar GP in Oostenrijk: 'We hopen dat hij het haalt'

Opvallende verschijning

De 'Maxavan' trok veel bekijks op de camping. "We kregen stiekem toch veel leuke reacties. Vooral op de rookmachine. Vannacht kwamen er nog een paar leuke Duitsers langs ons staan. Het was meteen gezellig. De sfeer is hier perfect. Het is gewoon één groot feest."

Maandag gaat de groep vrienden weer terug naar huis. Wanneer 'de Maxavan' weer gebruikt wordt, is nog even afwachten. Voorlopig gaat hij de stalling in.