'Extreem en bizar', boswachter over recente vondsten van hennepplantages in beschermd natuurgebied

Twee ontdekte hennepplantages en vier op heterdaad betrapte wietkwekers in natuurgebied Markiezaat bij Bergen op Zoom. Dit in een week tijd. Een boswachter van Brabants Landschap noemt het tegenover Omroep Brabant ‘extreem en bizar’. Maar nieuw is de vondst van hennep in het natuurgebied volgens hem niet.

In de twaalf jaar dat hij in het natuurgebied bij Bergen op Zoom werkt, heeft hij als tien jaar te maken met grootschalige hennepteelt. “En de laatste zes jaar hebben we kwekers in samenwerking met de politie en Samen Sterk in Brabant (SSiB) steeds op heterdaad kunnen betrappen."

"De kans dat het hier slaagt, is dus bijna nul”, zegt hij. “We zijn hier bloedfanatiek.”

'Opbrengst van een miljoen euro'

De hennepkwekerij die vorige week werd ontdekt in het beschermde natuurgebied was volgens de boswachter ‘enorm’. Hij heeft het over een oppervlakte van zeker een hectare. De plantage zou volgens hem goed zijn geweest voor een opbrengst van een miljoen euro wanneer deze niet vroegtijdig was ontdekt.

Zondag werd in hetzelfde natuurgebied een tweede, veel kleinere plantage, ontdekt. Volgens de boswachter goed voor een opbrengst van enkele tienduizenden euro’s. “Als je deze bedragen hoort dan begrijp ik wel dat men het blijft proberen.”

'Lekker makkelijk'

Hij verwacht dan ook niet dat de plantage van zondag de laatste zal zijn die wordt gevonden in natuurgebied Markiezaat. “Je hebt hier te maken met een groot afgesloten natuurgebied met water, ruig en ondoordringbaar. Waar criminelen denken ongestoord te werk te kunnen gaan."

"Bovendien hoef je hier geen stroom af te tappen. Lekker makkelijk dus.”