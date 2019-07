Als je met je vingers maar van je mobiel afblijft, mag er nog best veel op de fiets

Heb jij al 'hey flappdrol!' geroepen naar een appende fietser? Voortaan is het verboden om met een mobiel in je hand te fietsen. Via verschillende reclamespotjes is aandacht gegeven aan deze nieuwe verkeersregel. Maar met een koptelefoon naar muziek luisteren op je mobiel mag wel, zolang je je telefoon maar niet vasthoudt. Best verwarrend. Wat mag wel en wat niet?

Mag niet

Je mobiel in de hand houden tijdens het fietsen is verboden. Dit kan je een boete opleveren van 95 euro. Voor jongeren onder de 16 is die de helft en onder de 12 krijg je een waarschuwing. In principe wordt er meteen bekeurd, heeft minister Ferd Grapperhaus laten weten. "Er is veel aandacht voor de nieuwe maatregel geweest, het kan niemand ontgaan zijn."

Mag wel

Handsfree bellen of muziek luisteren mag wel. Met je telefoon in een houder mag je ook je navigatie gebruiken. Via je koptelefoon je mobiel bedienen mag ook. "Zorg wel dat je het verkeer nog hoort. Laat één oor vrij of zet het geluid zacht", geeft de Rijksoverheid als suggestie.

Mag niet

Het appverbod geldt ook voor snor- en bromfietsers en bestuurders van trams, gehandicapten- en motorvoertuigen.

Mag wel

Via een smartwatch je binnenkomende berichten checken of telefoon bedienen mag weer wel. Je hebt het horloge namelijk niet in de hand. Dit klinkt wat krom aangezien je ogen op je pols gericht zijn en niet op het verkeer.

Mag niet

Bedenk wel dat je strafbaar bent op het moment dat je een gevaar vormt voor andere verkeersdeelnemers en als er slachtoffers vallen.

Het hele idee achter het nieuwe verbod is het verkeer veiliger te maken. Toch zijn er geen cijfers over ongelukken veroorzaakt door onoplettendheid van appende fietsers. Aan de andere kant geeft 80 procent van de Nederlands aan zich te storen aan zwalkende, onvoorspelbare fietsers. Nog één tip: zet je telefoon op 'niet storen' tijdens je rit, dan kom je ook niet in de verleiding.