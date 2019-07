Een van de liften van de Sibeliusflat in Tilburg werkt weer, ouderen kunnen weer naar buiten

Bewoners van de Sibeliusflat in Tilburg kunnen weer de lift nemen. Sinds zaterdag waren beide liften in de flat kapot, maar maandagmorgen werkt een van de liften weer.

Al twee weken lang werkte een lift niet in de flat aan de Sibeliustraat. Zaterdag ging ook nog de tweede lift in de flat met twaalf verdiepingen kapot. Ouderen en mensen die slecht ter been zijn, bleven thuis omdat ze niet omhoog of omlaag konden gaan.

'Ingewikkelder probleem'

De lift die zaterdag kapot is gegaan, werkt nu weer. Dat laat een woordvoerster van WonenBreburg aan Omroep Brabant weten. "Drie monteurs zijn maandag aan de slag om alles weer werkend te krijgen. Maar de lift die al langer stilstond, is een ingewikkelder probleem."

De woordvoerster laat weten het ook vervelend te vinden. "Maar wij hebben actie ondernomen. Wij hopen dat de tweede lift ook snel weer werkt."