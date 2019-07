'95 euro is veel geld, maar goed dat het appverbod er is', meteen al boetes in Bergen op Zoom

De boetes die uitgedeeld worden zijn niet mals. Vanaf zestien jaar betaalt iemand 95 euro voor het vasthouden van de telefoon. Tussen de twaalf en zestien jaar is de boete 47,50. De mensen die een boete kregen, wisten wel van de nieuwe wet af, maar wisten niet wanneer hij inging.

De provincie Brabant wil het aantal verkeersdoden drastisch terugbrengen, samen met Promoteam NUL. Zij stonden maandag op scholengemeenschap ’t Rijks in Bergen op Zoom om voorlichting te geven.

Dat doen ze onder andere met een speciale bril waarmee je kunt ervaren hoe het is om te appen op de fiets en wat de gevolgen zijn. Gedeputeerde Renze Bergsma had onderweg twee virtuele ongelukken. “Ik kon het niet laten om op de telefoon te kijken, dus ik heb iemand op het zebrapad aangereden en ik werd in de flank gereden door een auto. Pijnlijk.”

Via deze speciale bril worden de gevaren van appen op de fiets gesimuleerd.

'95 euro is veel geld'

De leerlingen van ’t Rijks hebben allemaal wel eens geappt op de fiets, maar kijken nu wel uit. “95 euro, dat is veel.” Een andere leerling voegt eraan toe dat ze het goed vindt dat er boetes worden uitgedeeld. “Er gebeuren veel ongelukken. Een meisje uit mijn klas is ooit aangereden, omdat ze op haar telefoon keek.”

De politie voegt het controleren op appen op de fiets bij een reguliere dienst, net zoals ze dat bij auto’s doen. Gedeputeerde Bergsma hoopt dat er na een tijdje steeds minder boetes uitgedeeld hoeven te worden. Dat betekent namelijk dat mensen zich bewust zijn van de gevaren. Daarom heeft hij maar één boodschap: Laat de smartphone lekker in je zak zitten.