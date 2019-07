Dertig e-bikes gestolen uit winkel, medewerker ontdekt 's ochtends lege showroom in Tilburg

In Tilburg zijn 30 elektrische fietsen gestolen samen met een grote hoeveelheid accu's. Een medewerker van Stella E-bike Testcenter aan de Aabe-Straat ontdekte maandagmorgen een vrijwel lege showroom.

Wanneer de fietsen zijn gestolen is onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen die zaterdagnacht tot en met maandagochtend iets verdachts hebben gezien rondom de fietsenwinkel. Hoe de inbrekers binnen zijn gekomen is ook nog onduidelijk.

Controleren

De politie onderzoekt de diefstal. De politie adviseert kopers van een elektrische fiets om het framenummer te controleren. Zo kan de koper achterhalen of de fiets als gestolen geregistreerd staat. Dat controleren kan via de RDW.

Het Testcenter is niet alleen bedoeld om e-bikes te kopen, maar ook om proefritjes te maken.