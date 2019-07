Lilian Marijnissen steunt SP-raadslid Murat Memis in Turkse rechtbank

Tijdens een vakantie in Turkije werd hij gearresteerd. De aanleiding zou zijn dat hij een aantal pro-Koerdische tweets had geretweet. De Koerdische PKK wordt door de Turkse regering, maar ook door de Europese Unie en de VS, beschouwd als een terroristische organisatie.

Memis wacht nu op een rechtszaak en er hangt hem een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd. Van alle kanten is er bij de minister van buitenlandse zaken, Blok, op aangedrongen iets te doen voor het Eindhovense raadslid. Blok gelooft niet in harde actie, wel in stille diplomatie.

Lilian Marijnissen wilde dat de minister ook naar Turkije zou komen. Nu is zij daar om haar partijgenoot te steunen. Dinsdag begint het proces tegen Memis. De kans is niet denkbeeldig dat hij dan naar huis wordt gestuurd om daar zijn proces af te wachten.

