Badmeesters redden steeds vaker mensen zonder zwemdiploma uit het water

Badmeester Thomas Bertens is 23 en hij heeft inmiddels al aardig wat mensen in nood uit het water gehaald: "De adrenaline schiet elke keer weer omhoog en het is altijd weer spannend hoe het afloopt. Het went in ieder geval nooit."

Volgens parkmanager Peter van Ostaden van Splesj neemt het aantal reddingen in rap tempo toe: "Waar wij voorheen vijf tot tien keer per jaar moesten ingrijpen, hebben wij dit aantal nu soms op één dag. Dat betekent tientallen reddingen, zo niet honderd per jaar."



'Taak voor de overheid'

Het afschaffen op veel plekken van het schoolzwemmen en de sluiting van veel gemeentelijke zwembaden zijn ook volgens de zwembranche de belangrijkste boosdoeners. "Ik vind dat hier een taak is weggelegd voor de overheid. Maandag is het appverbod voor fietsers ingevoerd maar ik denk dat het voorkomen van verdrinkingen minstens zo belangrijk is", aldus Peter van Ostaden.

Hij vindt dat alle kinderen daarom de kans moeten krijgen om te leren zwemmen. "Nederland is een waterrijk land. Zorg dat er een oplossing komt voor mensen die het niet kunnen betalen. Ik denk dat het belangrijk is om dit op de agenda te krijgen bij gemeenten en de provincie."

Zekere voor het onzekere

Bij Splesj nemen ze komende weken geen enkel risico en zetten ze wanneer nodig extra 'lifeguards' in. Manager van Ostaden: "Dat kost extra capaciteit maar is minder duur dan wanneer iemand iets overkomt. Dat wil je natuurlijk ten koste van alles voorkomen."

"Het seizoen moet eigenlijk nog beginnen en de teller van het aantal reddingen staat nu al hoger dan in dezelfde periode van het vorige jaar. Je moet altijd blijven opletten. Of er nu één persoon in het water zwemt of tweeduizend", aldus badmeester Bertens.