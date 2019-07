Luuk de Jong tekent vierjarig contract bij Sevilla FC

Als alles goed gaat, voetbalt de 28-jarige voetballer tot medio 2023 bij de Spaanse club. De officiële presentatie van De Jong laat nog even op zich wachten. Dat is pas later deze week.

Luuk de Jong was vorig seizoen nog - samen met Ajax-speler Dusan Tadic - topscorer van de eredivisie. Een prijs zat er voor hem en zijn ploeggenoten niet in en dat was uniek. De Jong pakte sinds zijn komst naar Eindhoven bijna elk seizoen wel een prijs.

Bijzonder

De fans vinden het vertrek van de voetballer erg jammer. Hij was namelijk ontzettend populair bij de Eindhovense club. "Hij is altijd benaderbaar, je kunt altijd met hem praten", vertelde een supporter eerder al tegen Omroep Brabant. Een andere fan vond vooral 'de rust en zelfvertrouwen' van de sportman erg bijzonder.

Tegelijk met Luuk de Jong lijkt ook linksback Angeliño op weg naar de uitgang. Volgens PSV-watcher Rik Elfrink is de Spanjaard op weg naar Manchester City voor 12 miljoen euro.