Verval dreigt voor leegstaande kerken: 'Door de strenge regels zijn ze nauwelijks te verkopen'

“Als dit de standpunten van de bisschop zijn dan wordt het herontwikkelen van kerken in de toekomst moeilijk.” Dat zegt wethouder Toine Theunis van gemeente Roosendaal. In zijn gemeente moeten binnenkort een aantal kerken worden verkocht, maar de wethouder maakt zich zorgen over de voorwaarden die het bisdom Breda stelt.

De wethouder reageert op berichtgeving van Omroep Brabant dinsdag, waaruit blijkt dat het bisdom Breda de regels rondom de verkoop van kerken de afgelopen jaren heeft aangescherpt. Het is bijvoorbeeld niet meer de bedoeling dat er winkels of horeca in leegstaande kerkgebouwen komen.

Regels niet bekend

“We vermoedden al dat het bisdom wat strenger is geworden”, zegt Theunis. Momenteel lopen er onderhandelingen over de herbestemming van een kerk in Nispen. Daar werd al duidelijk dat het bisdom er strengere regels op nahield, maar wat die eisen precies inhielden was bij de wethouder tot nu toe niet bekend.

“Dit is wel reden tot zorg. De strenge regels zouden voor enkele kerken voor problemen kunnen zorgen.” In Roosendaal moet binnenkort de Moeder Godskerk worden verkocht. De gemeente kondigde vorige week aan dat het samen met de Sint Norbertusparochie met een kerkenvisie komt. Daarvoor hoort Theunis graag van de bisschop wat nou precies wel en niet mag met een leegstaand kerkgebouw.

Onderhoud

Theunis vindt het vooral belangrijk dat de kerken niet in verval raken. “Als ze de kerk door die strenge regels niet verkocht krijgen dan is er nog steeds een plicht om het gebouw te onderhouden. Ook als het leeg staat.”

De wethouder hoopt na de zomer in gesprek te kunnen met de bisschop. “Ik wil er het fijne van weten.”