Opluchting en blijdschap na vrijspraak voor SP-raadslid Murat Memis: 'Beste nieuws van het jaar'

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven is ‘blij en opgelucht’ dat SP-raadslid Murat Memis dinsdag is vrijgesproken in Turkije. “Aan twee maanden onzekerheid is een eind gekomen. Dat is vooral ontzettend fijn voor Murat en zijn gezin, maar eigenlijk voor heel Nederland.”

Memis kon twee maanden Turkije niet uit omdat hij werd verdacht van lidmaatschap van de Koerdische organisatie PKK, die als terroristisch bekendstaat. De aanklacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie werd dinsdagmorgen ingetrokken omdat er een fout was gemaakt. De aanklager had ten onrechte 'lidmaatschap terroristische organisatie' toegevoegd aan de aanklacht.

Opluchting

“Dat had ook zomaar kunnen betekenen dat zijn zaak uitgesteld zou worden”, vertelt Jorritsma. “Maar gelukkig is dat niet gebeurd.” De burgemeester heeft inmiddels gesproken met Memis. “Ik kon meteen aan zijn stem horen dat hij opgelucht was.” Het SP-raadslid wil met de eerstvolgende vlucht terugkeren naar Nederland.

Of de diplomatieke druk uit Nederland heeft bijgedragen aan de vrijspraak van Memis, durft de burgemeester niet te zeggen. “Maar ik wel zeker dat alle diplomatieke inspanning heel belangrijk is geweest.”

Lilian Marijnissen

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen uit Oss, die bij de zitting in Antalya aanwezig was. spreekt soortgelijke woorden. "We zijn ontzettend blij en opgelucht dat hij weer vrij is. Voor Murat, voor zijn familie, voor de SP en voor onze democratie. We zijn iedereen die zich heeft ingespannen voor de vrijlating van Murat, voor en achter de schermen, in Turkije en Nederland zeer dankbaar. Hopelijk is deze uitspraak in de zaak van Murat een steun in de rug voor de andere politiek gevangenen die nog in Turkije vast zitten."

Jannie Visscher

Jannie Visscher, raadslid en vice-fractievoorzitter van de SP in Eindhoven laat weten 'ontzettend blij' te zijn. ”Dit is het allerbeste nieuws dat ik dit jaar heb gehad. Fantastisch.”

Het was een ontzettend spannende dag, zegt de opgeluchte Visscher. “Ik ben de hele dag zenuwachtig geweest.” Ze hoopte op deze uitkomst, maar was doodsbang dat het anders zou aflopen. “We hadden ook al niet voor mogelijk gehouden dat Murat zou worden opgepakt in Turkije en dat gebeurde toch.”

Visscher neemt momenteel in de gemeenteraad de taken van fractievoorzitter Memis waar. Daarom moet ze dinsdagmiddag in de raad het woord voeren bij de behandeling van de kadernota. “Dat doe ik met tegenzin en lange tanden. Wat zal ik blij zijn als ik de taken weer aan hem kan overgeven.”