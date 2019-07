Murat Memis vrijgesproken in Turkije, SP-raadslid uit Eindhoven mag naar huis

Het Eindhovense SP-raadslid Murat Memis is vrijgesproken in Turkije. Zijn uitreisverbod is opgeheven, waardoor hij weer naar huis mag. Volgens NOS-correspondent Lucas Waagmeester gebeurt dit dinsdag of woensdag.

Memis werd in Turkije vastgehouden omdat hij verdacht werd van lidmaatschap van de Koerdische organisatie PKK, die niet alleen in Turkije maar bijvoorbeeld ook door Europa als terroristisch wordt gezien. Dinsdag kreeg de zaak een onverwachte wending, toen bleek dat de aanklager ten onrechte 'lidmaatschap terroristische organisatie' had toegevoegd aan de aanklacht.

Memis werd nog wel verdacht van het propaganda maken voor een terroristische organisatie. Dinsdagmiddag is hij hier voor vrijgesproken.



Post op social media

Memis zit al twee maanden vast in Turkije, omdat hij werd verdacht werd van lidmaatschap van en steun aan een terroristische organisatie. Hij had op sociale media berichten gedeeld waarin hij onder meer steun betuigde aan een Koerdische organisatie en kritiek gaf op de Turkse regering.

De vrijspraak is redelijk verrassend te noemen. Aanvankelijk werd gedacht dat het Eindhovens raadslid nog maanden vast zou blijven zitten in Turkije, vanwege het vastgelopen rechtssysteem. Memis verbleef sinds zijn paspoort werd afgepakt in het zuidoosten van Turkije, in de stad Diyarbakir. Maandag sprak Memis zelf de verwachting uit dat hij vrijgesproken zou worden.