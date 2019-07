Mag SP-raadslid Murat Memis Turkije verlaten? 'Liefst nemen we hem meteen mee naar huis'

Het is een spannende dag voor het Eindhovense SP-raadslid Murat Memis, dat al twee maanden Turkije niet uit mag. Dinsdag komt hij voor het eerst voor de rechter. “We hopen op een goede uitkomst en dat hij naar huis kan”, zegt Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de landelijke SP.

Memis wordt verdacht van steun aan een terroristische organisatie. “Dat is een heel serieuze aantijging”, vertelt Turkijecorrespondent van de NOS, Lucas Waagmeester. Het gaat om posts op sociale media waarin Memis steun betuigt aan een Koerdische organisatie en kritiek levert op de Turkse regering. “Dat is in Turkije strafbaar.”

“Het is onbestaanbaar dat je vast kunt zitten omdat je simpelweg je mening geeft. In Nederland zou hij voor die kritiek nooit worden vervolgd”, zegt Marijnissen. Ze is naar Turkije afgereisd om Memis te steunen. “Ik wil hem een hart onder de riem steken en solidair met hem zijn.”

Vrijspraak

Het Eindhovense raadslid sprak maandag zelf de verwachting uit dat hij wordt vrijgesproken. Maar zo ver is het volgens Waagmeester nog lang niet. “Vrijspraak zit er waarschijnlijk niet in. Hij moet hopen dat zijn landarrest wordt opgeheven.” Dan kan Memis het verdere proces in Nederland afwachten.

Marijnissen hoopt dat de zitting positief uitpakt en dat Memis na twee maanden weer naar Nederland mag. “We hopen op een goede uitkomst. Want het liefst nemen we hem meteen mee naar huis.”