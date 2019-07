Vier relschoppers opgepakt na stenen gooien naar Pegida-demonstranten en politie in Eindhoven

De politie heeft vier mannen aangehouden die worden verdacht van openlijk geweld tijdens de Pegida-demonstratie van eind mei in Eindhoven. Het gaat om tegendemonstranten die stenen zouden hebben gegooid naar Pegida-demonstranten en de politie. Drie van hen werden dinsdagochtend vroeg van hun bed gelicht en opgesloten. De vierde meldde zich later zelf op het bureau.

Het gaat om drie Eindhovenaren (24, 27 en 50) en een man (46) uit Geldrop. Zij zijn geïdentificeerd op basis van camerabeelden. De politie zegt duidelijke beelden te hebben van de relschoppers. Ze kunnen zich nog tot 5 juli melden, daarna publiceert de de politie de beelden.

Stenenregen

De ME moest de demonstratie op 26 mei in de omgeving van de Al-Fourqaanmoskee aan de Otterstraat afbreken, omdat een grote groep moslimjongeren met stenen en andere voorwerpen naar Pegida-aanhangers en de politie gooide. De politie veegde de straten schoon in de omgeving van de moskee, waarna het rustiger werd in de wijk.

Tijdens de ongeregeldheden werden al tien verdachten van 14 tot 32 jaar oud gearresteerd.

