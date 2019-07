Familie Murat Memis opgelucht na vrijspraak in Turkije: ‘Het is heel erg spannend geweest’

Volkan Memis is het jongere broertje van Murat en is heel erg blij met het nieuws. Hij vond het lastig dat er weinig inzichten waren in het proces zelf. “Als familie zit je met je handen en benen vastgebonden. Je weet niet waar het naartoe kan leiden. We waren er heel erg bang voor dat hij veroordeeld zou worden.”

Mond houden

Volkan heeft lang zijn mond moeten houden over de arrestatie van zijn broer in Turkije. Het zou namelijk niet goed voor de zaak zijn geweest als het nieuws al eerder naar buiten kwam. “Ik kreeg van verschillende politieke partijen de vraag waar mijn broer was en dan moest ik een leugentje vertellen. Het was lastig om niks te zeggen, maar dat was beter voor zijn proces. We moesten alles zo normaal mogelijk laten lijken.”

LEES OOK: Opluchting en blijdschap na vrijspraak voor SP-raadslid Murat Memis: 'Beste nieuws dit jaar'

Moeder

De familie was erg geschrokken, maar na het goede nieuws straalden iedereen in de familie weer. De moeder van Volkan en Murat in het bijzonder. “Een glimlach bij je moeder zien, is het mooiste wat er is.”