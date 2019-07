Gekkenhuis rond uitvinding luchtkussen om patiënten om te draaien: 'Ze bellen zelfs vanuit China'

De telefoon van de neurochirurg uit het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) staat nauwelijks stil. "Ze bellen vanuit Curaçao, de VS en zelfs China voor een prototype", vertelt Depauw. Afgelopen weekend kwam zijn uitvinding uitgebreid in het nieuws. "Het is heel bijzonder om dit mee te maken."

120 kilo

Het luchtkussenis vooral bedoeld voor nek- en rugoperaties. Een patiënt moet tijdens deze operaties op de buik liggen. Het lastige is dat dat niet meteen kan. De verdoving wordt namelijk toegediend als een patiënt op zijn rug ligt. En dat betekent zwaar tilwerk voor personeel in de operatiekamer.

"Het valt niet mee om een slapend lichaam van tussen de 60 en 120 kilo om te draaien", vertelt Brenda Heijningen. De helft van het OK-team van Depauw is al geopereerd aan een hernia, door al dat zware tilwerk. "We houden onszelf dus aan het werk."

Matje

Depauw bedacht een opblaasbaar matje dat onder de rug van de patiënt wordt gelegd. Dit wordt met behulp van perslucht opgeblazen. Hierdoor wordt de patiënt automatisch omhoog gedrukt, wat tilwerk scheelt. Met enkele opblaaskussens, die op de buik worden geplakt, wordt de patiënt vervolgens op de juiste hoogte neergelegd.

Het idee is zo eenvoudig, dat het eigenlijk verbazingwekkend is dat het nog niet bestond. "Iedereen had dit kunnen bedenken", zegt Depauw. "Ik noem het wel eens de paperclip van de chirurgie." Normaal is zes man personeel nodig om iemand om te draaien, nu nog maar de helft.

Vrachtwagen

De chirurg bedacht zijn plan tien jaar geleden, na het zien van het kantelen van vrachtwagens. "Ook dat gebeurde met kussens en veel perslucht", vertelt hij. "Perslucht is standaard aanwezig in elke operatiekamer ter wereld. Dus wij kunnen deze techniek ook makkelijk gebruiken." De afgelopen jaren is het plan doorontwikkeld en zijn er patenten aangevraagd.

In het ETZ zijn nu vijf operaties op deze manier uitgevoerd. Ziekenhuizen in Leiden en Leuven gaan hiermee verder. Jaarlijks verricht het ETZ twee- tot drieduizend nek- en rugoperaties. In heel Nederland worden circa 75.000 operaties per jaar in buikligging uitgevoerd.