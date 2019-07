Agressieve man (57) schopt agent in het gezicht

Agenten hebben dinsdag een 57-jarige man uit Riel voor zijn woning opgepakt, omdat hij een agent in het gezicht had geschopt. Ook bespuugde hij de politieman.

De politie nam poolshoogte nadat ze een melding had gehad dat de man verbaal agressief was naar zijn vrouw. Hij zou onder invloed zijn van drank en medicijnen en op het punt staan om in zijn auto weg te rijden.

Maandagmiddag waren agenten ook al bij de man langs geweest voor een soortgelijke melding. Hij kreeg toen een rijverbod van twaalf uur, omdat hij heel verward overkwam.

Driftig

Toen de politie dinsdag arriveerde, zat de man al in de auto. Tijdens het gesprek dat volgde, werd hij driftig en sloeg met beide vuisten op het dak van zijn auto. Daarna maakte hij een slaande beweging naar een van de politiemensen.

Hierna werd de man tegen de grond gewerkt. Er ontstond een worsteling, waarbij hij een van de agenten in het gezicht gezocht en hem bespuugde. Daarop is hij aangehouden.