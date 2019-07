Murat Memis onderweg naar Eindhoven, SP verwelkomt raadslid

EINDHOVEN -

Murat Memis is bijna terug in Eindhoven. Het SP-raadslid stapte woensdag aan het einde van de middag op het vliegtuig vanuit Turkije naar Düsseldorf. Hij is nu samen met SP-leider Lilian Marijnissen onderweg naar Brabant. Zij was naar Turkije was gevlogen om Memis te steunen. De politicus wordt rond half negen 'thuis' verwacht.