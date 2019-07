Murat Memis terug in Eindhoven, familie en raadsleden verwelkomen vrijgelaten fractievoorzitter

Murat Memis is terug in Eindhoven. De 31-jarige fractievoorzitter van de SP kwam rond kwart voor negen thuis. Hij werd twee maanden vastgehouden in Turkije. "Eindhoven de gekste", waren zijn de eerste woorden. "Het voelt heerlijk om weer thuis te zijn."

De politicus werd opgewacht door familieleden, partijgenoten en collega-raadsleden bij de Catharinakerk in zijn woonplaats. Ze hadden spandoeken met 'Welkom thuis, Murat Memis' bij zich. Hij viel als eerste zijn moeder in de armen. "Bedankt dat jullie allemaal zijn gekomen. Ik moet emotioneel alles nog verwerken", zei hij. "Maar het is heerlijk om weer terug te zijn."

LEES OOK: Opluchting en blijdschap na vrijspraak voor SP-raadslid Murat Memis: 'Beste nieuws dit jaar'

Burgemeester John Jorritsma was niet bij de bijeenkomst. Hij ziet het raadslid donderdag op een barbecue met de hele gemeenteraad. Memis bedankte hem wel in een korte toespraak. "Hij heeft heel veel voor mij gedaan", zei hij. Ook bedankte hij alle anderen die actie voerden. "Alle mensen die mij vrij wilden krijgen. Ik kan je zeggen: Murat is vrij"

De tekst gaat verder onder de tweet.

'Ik stop niet'

Hij zal ook zelf van zich blijven laten horen. "Ik stop niet, ik zal door blijven knokken en strijden. Voor vrede, democratie en vrijheid", legde de fractievoorzitter uit.

"We zijn er nog niet. We zullen ons blijven inzetten om alle politieke gevangen vrij te krijgen."

Maar hij gaat nu eerst richting huis. "Ik heb mijn kinderen en vrouw gemist. Ik ga ze straks zeker even goed knuffelen. En in mijn eigen bed slapen. Zodat ik morgen wakker kan worden en verder kan met mijn werk."

De tekst gaat verder onder de tweet.

Twee maanden vast

Memis stapte woensdagmiddag samen met SP-leider Lilian Marijnissen op het vliegtuig vanuit Turkije naar Düsseldorf. Zij was daarnaartoe gevlogen om hem te steunen. Het raadslidzat twee maanden vast in Turkije. Hij zat enkele dagen in de cel en mocht vervolgens het land niet uit. Zijn paspoort was ingenomen.

Hij werd verdacht van lidmaatschap van de Koerdische organisatie PKK, die niet alleen in Turkije maar bijvoorbeeld ook door de Europese Unie als terroristisch wordt gezien. Dinsdag kreeg de zaak een onverwachte wending, toen bleek dat de aanklager 'lidmaatschap van een terroristische organisatie' ten onrechte had toegevoegd aan de aanklacht.

LEES OOK: Familie Murat Memis opgelucht na vrijspraak in Turkije: ‘Het is heel erg spannend geweest’

Eigenlijk werd Memis alleen verdacht van propaganda voor een terroristische organisatie. Hij had namelijk berichten op social media gedeeld die de PKK steunden en waarin kritiek op het Turkse bewind stond. Hij is hier dinsdagmiddag van vrijgesproken.

Of en wanneer hij weer teruggaat naar zijn vaderland, weet hij nog niet. Over de vraag of het wel slim was dat hij naar Turkije ging, moest hij even nadenken. "De risico's zaten erin. Ik ben kritisch. Het is achteraf gezien misschien ook naïef dat ik naar Turkije ben gegaan. Maar ik ben wel vrijgesproken, dus daaruit kan je concluderen dat ik niets verkeerds heb gedaan."