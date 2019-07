Horecazaken nemen in rap tempo leegstaande winkelpanden over

De horeca rukt op in de centra van Brabantse dorpen en steden. Café’s en eetgelegenheden nemen in rap tempo leegstaande winkelpanden in. Daardoor veranderen die centra van winkelgebieden in uitgaansgebieden. Dat blijkt uit cijfers over detailhandel die door de provincie bekend zijn gemaakt.

Het afgelopen jaar daalde de leegstand zelfs met vijf procent. Zoveel was het de jaren daarvoor nooit. Zelfs in de tien middelgrote Brabantse steden daalde het aantal leegstaande winkelpanden voor het eerst in jaren. Vrijwel altijd kwamen er horecabedrijven in.

Het totaal aantal meters winkeloppervlakte in Brabant nam het afgelopen jaar toe. Dat is vooral te danken aan de groei van de winkelboulevards aan de randen van de grote gemeenten. De hoeveelheid winkelboulevards is in vijf jaar met eenderde toegenomen.

Het aantal banen in 'echte' winkels blijft al jaren min of meer gelijk. Het aantal banen in de webwinkels steeg het afgelopen jaar met elf procent.

Er liggen bij de Brabantse gemeenten nog ruim dertig plannen klaar voor meer winkels. Daarvan ligt tweederde buiten dorps- en stadscentra. De provincie is daar om twee redenen alert op. De centra kunnen daardoor hun winkelfunctie verliezen en de provincie voorkomen dat elke gemeente aan de randen winkels gaat bouwen, die de buurgemeente een kilometer verderop ook toestaat.