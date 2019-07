WK-koorts op de basisschool: negen uur is wat laat, daarom kijken ze morgen naar de samenvatting

De kinderen in groep 5/6 van basisschool De Vlindertuin in Den Bosch zijn hartstikke fan van de OranjeLeeuwinnen. De klas is versierd en de kinderen komen in oranje kleding naar school. De halve finale van Nederland tegen Zweden is woensdagavond om negen uur en dat is wat laat voor kinderen van negen en tien jaar. Daarom kijken ze donderdag samen naar de samenvatting.

Docent Kaylee van Dartel is aangestoken door haar collega Marinda van der Lee. Zij staan samen voor de klas en Marinda heeft zelf altijd op een hoog niveau gevoetbald en zij volgt alles van de OranjeLeeuwinnen. “Door Marinda zijn we het WK gaan volgen en zijn de kinderen het leuk gaan vinden.”

Oranje versieringen

De klas in Den Bosch is helemaal versierd. “We hebben oranje vlaggetjes hangen, er hangt een spandoek met Holland voor het raam, er staan Wuppies op tafel en de juffen hebben een oranje shirt over de stoel.”

Dat groep 5/6 fanatiek is, is niet te missen in de school. “We zijn de enige klas die bezig is met het WK. Je kunt wel meteen zien dat wij fan zijn. De kinderen hebben het vooral over Lieke Martens. Haar naam horen ze overal.”

De halve finale van Nederland tegen Zweden is woensdagavond om negen uur en dat is wat laat voor kinderen van negen en tien jaar. De juffen hebben daar een oplossing voor bedacht. “De dag na de wedstrijd kijken we in de pauze altijd de samenvatting van de wedstrijd. Donderdag kijken we dus nog een keertje naar de halve finale. Ze mogen buiten ook lekker gaan voetballen.”

Winst voor Nederland

De klas houdt een poule bij en voorspelt de uitslag van de wedstrijden. Aan het einde van het WK wint iemand de poule en krijgt een prijs. De kinderen zien de halve finale van Nederland positief in. “Nederland gaat winnen. De meeste kinderen denken met 1-0 of 2-1.”