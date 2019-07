Nieuwe natuurgebieden worden platgewalst voor bouwprojecten: 'Provincie moet controle houden'

De Partij voor de Dieren (PvdD) wil verdere kaalslag in Brabant voorkomen en heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd. "Natuur moet je serieus nemen, dat is geen IKEA-kastje waarvan je kunt zeggen: het staat me nu even in de weg, ik zet het aan de andere kant van de kamer", zegt Statenlid Paranka Surminski.

De gemeente wil op de plek van het compensatiebos een internationaal handelscentrum voor boomteelt bouwen met de naam Treeport. Maar volgens Surminski was het vernielde stuk natuur onderdeel van de ecologische verbindingszone. Het knoopt namelijk verschillende omliggende natuurgebieden aan elkaar. Afgezien van de twee paddenpoelen is het hele natuurgebied inmiddels platgewalst tot bouwkavel.

'Niet acceptabel'

Surminski vindt dat de provincie beter toezicht moet houden wat er met natuurgebieden en verbindingszones gebeurt. "Er zijn veel natuurgebieden die worden overgedragen aan gemeenten of andere beheerders. Als je daar niet goed mee omgaat, zie je dat er overal stukken tussenuit vallen en dat vinden wij niet acceptabel."

Vaak houden de eigenaren zich niet aan de regels voor gecompenseerde natuur. "Tot onze grote schrik gaat het vaak niet goed. Waar ergens een bosjes gepland was, bleek mais te staan en waar een poel moest komen, was er gras of zelfs helemaal niets", zegt het Statenlid.

Zuidelijke Rekenkamer

De Partij voor de Dieren wil dat opnieuw in kaart wordt gebracht hoe met de aangelegde natuurgebieden in Brabant wordt omgesprongen. "Het is goed als we weten hoe we er nu voor staan. Maar het is ook belangrijk dat de provincie controle houdt over al deze gebieden."

Het natuurgebied is met de grond gelijk gemaakt.

Voor het natuurgebied in de gemeente Zundert is het in ieder geval te laat. "Dit is een verloren zaak. Waar het om gaat is of er goede natuurcompensatie terugkomt, wanneer dat gebeurt en waar en hoe", aldus Surminski. "Het gaat niet alleen om dat gebiedje in de gemeente Zundert, maar om de algemene tendens. En die is niet goed in Brabant."

'Zorgvuldig verlopen'

De gemeente Zundert laat weten dat volgens haar het proces zorgvuldig is doorlopen. Omdat er vragen zijn gesteld aan het provinciebestuur vindt de gemeente het nu niet verstandig om inhoudelijk te reageren op de kwestie.