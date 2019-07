Remmen van Stint werkten niet bij spoordrama Oss, zeggen betrokkenen tegen Openbaar Ministerie

De Stint die september vorig jaar betrokken was bij het ongeval op het spoor in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen, kon niet remmen. Dat bevestigt het onderzoek van het Openbaar Ministerie. De bestuurster heeft verklaard dat ze meerdere keren probeerde te remmen, maar dat dit niet lukte. Getuigen bevestigen dat ook.

Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag. De begeleidster heeft op alle mogelijke manieren geprobeerd te remmen toen zij de spoorwegovergang naderde, maar niets hielp. Het voertuig stopte niet. "De bestuurster heeft er alles aan gedaan om de Stint te laten stoppen", zegt het OM.

Waarom de kar niet remde, blijft onduidelijk. Er is nog geen technisch mankement ontdekt aan de kar. De computer van de Stint wordt onderzocht door het NFI. Volgens het OM wordt het ongeval ook gereconstrueerd, om bijvoorbeeld te kunnen ontdekken hoe hard de kar precies reed. Dit gebeurt niet in Oss maar op een besloten onderzoekslocatie.

Voor het onderzoek is ook het bedrijfspand in Bilthoven van Stintum, de producent van het voertuig, doorzocht. Er is veel administratie in beslag genomen. Edwin Renzen, de eigenaar van Stintum, zegt dat hij het technische onderzoek nog afwacht. "Ik zie dit als een voortgangsbericht van het OM. Het is goed dat ze grondig onderzoek doen. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten, het gaat ten slotte wel over mensenlevens."

Bij het ongeval met de Stint op de spoorwegovergang in de Braakstraat in Oss kwamen vier jonge kinderen om het leven. Een ander kind en de begeleidster raakten zwaargewond. Er waren drie zusjes uit hetzelfde gezin bij het drama betrokken.

Onderzoeken

De elektrische kar kwam vanaf kinderopvang Okido. De begeleidster was met de kinderen onderweg naar de basisschool. Mogelijke oorzaken van het haperen van de Stint zijn onder meer elektromagnetische straling van de spoorweginstallatie die de Stint beïnvloedde, een technisch mankement aan de kar of een constructiefout. Na 9 maanden is daarover dus nog steeds geen uitsluitsel.

Meerdere partijen zoals politie, Openbaar Ministerie en Onderzoeksraad voor Veiligheid en TNO begonnen na het ongeval met onderzoek. Spin in het web is de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT).

Van de weg af

Kort na het ongeval besloten honderden kinderdagverblijven om te stoppen met het gebruik van de Stint. De bolderkar werd op 1 oktober vorig jaar verboden door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, omdat uit eerste resultaten van onderzoek bleek dat de voertuigen mogelijk onveilig zijn. De Tweede Kamer oordeelde een half jaar later dat de Stint komend schooljaar weer de weg op mag, maar alleen als elk voertuig is aangepast.