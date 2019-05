Jaar na spoordrama krijgt Oss monument voor overleden kinderen

Het monument krijgt de naam Vlinderboek. Aanleiding is het ongeluk met de Stint in september vorig jaar, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Hoe het monument er uit komt te zien is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het ruim een meter hoog wordt.

Niet op plek ongeluk

De gedenkplek komt in het Elzeneindpark bij de Coornhertstraat. Het komt bewust niet op de plek van het ongeluk. “Dat is een onrustige plek met veel omgevingsgeluid”, vertelt een woordvoerder van de gemeente. Ook hebben NS-medewerkers aangegeven het confronterend te vinden als het monument te dicht bij het station staat.

‘Plek waar mensen troost vinden’

Het monument is niet alleen bedoeld voor de slachtoffers en nabestaanden van het spoordrama. “Het is er straks voor iedereen uit onze gemeente die een kind mist”, benadrukt burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans. “In de dagen na het spoorongeval deelden veel Ossenaren hun eigen verhaal en gaven aan behoefte te hebben aan een plek waar ze troost kunnen vinden.”

Ontwerp nog geheim

De eerste schetsen zijn gemaakt, maar die blijven nog geheim. Het monument vertelt het verhaal over de emoties bij het verlies van een kind. “Bij dit proces van jaren heeft de vlinder een belangrijke rol. Deze geeft uiteindelijk weer enige kleur aan het leven. Daarom de naam Vlinderboek”, zo schrijft de gemeente.

Op vrijdag 20 september wordt het onthuld. Dan is ook een herdenkingsdag. Het programma daarvan is nog niet bekend.