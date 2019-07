Darten als een boer, kruipend naar de finish en nog 3 weekendtips

Kennedymars in Someren (zaterdag en zondag)

Daar gaan zo’n 2500 mensen de Kennedymars lopen. Wandelaars mogen deze keer kiezen hoe ze de 80 kilometer afleggen. Na de post in Lierop gaan ze óf over de Strabrechtse Heide en rond het Keelven óf om het natuurgebied over een volledig verharde route. Vind je 80 kilometer te ver dan kan je ook kiezen voor het Rondje Someren, een route van 40 kilometer. Voor de kleintjes is er de mini Kennedymars waarbij wandelaars 8 kilometer lopen.

Meedoen kan alleen als je je inschrijft. Loop je de Kennedymars dan betaal 27,50 euro, voor het Rondje Someren ben je 20 euro kwijt. Startbewijzen voor de Kennedymars haal op zaterdag 6 juli vanaf 17.00 uur op bij het inschrijfbureau achter het gemeentehuis. Deelnemers aan het Rondje Someren kunnen er dan ook terecht maar ze kunnen ook wachten tot zondagochtend 05.00 uur.

Ook als je zelf niet loopt, is de Kennedymars een mooi uitstapje. Er is langs de route van alles te doen. Veel wandelaars in Someren zullen het de laatste paar kilometer lastig hebben. Maar al moeten ze kruipend naar de finish, over de eindstreep komen, zullen ze.

Kruipwedstrijd op de Markt in Geertruidenberg (zondag)

In Geertruidenberg komen de deelnemers al kruipend aan de start. Het midden van de Markt is op zondag een grote picknickplaats. Daar omheen wordt een kruipwedstrijd gehouden. Of eigenlijk zijn het er drie. De junioren (10-17 jaar) starten om 13.30 uur bij het pand aan Markt 2 aan hun rondje om de Markt. Een half uur later kruipen de 50-plussers hetzelfde parcours. Om 14.30 uur is de start van de grote kruipwedstrijd. De deelnemers moeten 5 rondjes kruipen. Iedere honderd meter die iemand kruipt levert geld op voor een goed doel, deze keer onderzoek naar Huntington.

Deelnemers zijn verplicht kruipbescherming te dragen. Voor 10 euro kruip je mee. Voor een tientje extra heb je een first class deelname. Aanmelden kan op verschillende plekken in Geertruidenberg en Raamsdonksveer. Toeschouwers kunnen tijdens het kijken en aanmoedigen, genieten van livemuziek.

WiSH Outdoor in Beek en Donk (vrijdag, zaterdag en zondag)

Livemuziek is er in overvloed op WiSH Outdoor. Drie dagen lang is er op verschillende podia van alles te beleven. Bij WiSH doen ze aan 'full service and surprise', zeggen ze zelf. Dus niet alleen zijn er artiesten al Bløf en Bizzy maar wordt er ook op details als decoratie gelet. WiSH Outdoor begint vrijdagavond om 19.00 uur op Festivalterrein AA aan de Lekerstraat 0 in Beek en Donk. Zaterdag en zondag gaat het al om 14.00 uur los.

Kaarten koop je online. Je kunt kiezen tussen dagtickets (25,95 – 54,95 euro) en weekendtickets (75,95 -79,95 euro). Wil je blijven slapen dan kun je een ticket inclusief camping kiezen. WiSH is goed bereikbaar. Er rijden pendelbussen vanaf Eindhoven. De reguliere bus brengt je tot op 10 minuten lopen van het festivalterrein. Er is ook een parkeerplaats. Als je je alleen maar af laat zetten, kan je naar de Kiss & Ride. Ook met de fiets is het prima te doen. Die kun je kwijt in rekken bij het festivalterrein.

Boerendart in Zundert (zondag)

In Zundert zijn ze ook wel grote evenementen gewend. Toch pakken ze het zondag ietsjes kleiner aan, maar het is er niet minder gezellig. Tijdens de Boerendart op het CLTV-terrein (Molenstraat 155) nemen team van drie personen het tegen elkaar op. Aan de naam kan je het misschien al een beetje afleiden: er wordt hier niet met dartpijlen gegooid maar met hooivorken. Buurtschap Veldstraat organiseert de Boerendart. De opbrengst gaat ook naar het buurtschap. Behalve het geld dat wordt opgehaald op de goede doelenbaan.

Wil je het ook weleens proberen dat Boerendart, dan kan je voor 1 euro drie keer gooien. Voor een tientje kan er een team van drie personen meedoen. Inschrijven kan tot op de dag zelf, maar vol is vol.

Korenfestival in Oisterwijk (zondag)

Teamwork is er ook in Oisterwijk deze zondag. Tijdens het Korenfestival komen er 800 zangers naar het dorpshart. Op zes buitenpodia en een binnenpodium worden verschillende optredens gegeven. Alle 21 koren verzorgen drie optredens van elk 20 minuten, verspreid over de middag. Vanaf 11.40 uur zijn de eersten te horen. Tegen 17.15 uur zullen de laatste klanken door de lucht dwarrelen.

De podia liggen allemaal binnen vijf minuten lopen van het station in Oisterwijk. Het festival is gratis toegankelijk.

