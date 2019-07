Bestuurster Stint 'opgelucht en emotioneel' na bericht Openbaar Ministerie

"Dit is een heel fijn bericht geweest voor haar." Dat zegt strafrechtadvocaat Menno Buntsma over de begeleidster die de Stint bestuurde bij het spoordrama in Oss. De 33-jarige vrouw uit Heesch kreeg van het Openbaar Ministerie te horen dat 'haar niets te verwijten valt'. Bij het fatale ongeval kwamen vier jonge kinderen om het leven.

"Ze heeft heel emotioneel en opgelucht gereageerd", zegt haar advocaat. Volgens het OM bevestigen meerdere getuigen het verhaal van de leidster van kinderopvang Okido in Oss dat zij op alle mogelijke manieren heeft geprobeerd te remmen toen zij de spoorwegovergang naderde, maar dat de kar dienst weigerde. Waarom de Stint dan precies niet remde is nog niet duidelijk.

"Ze heeft alles voor die kinderen over gehad", zegt de advocaat. "Tot op het laatste moment heeft ze geprobeerd de kar te stoppen."

Nog steeds aan het herstellen

De vrouw is negen maanden na het ongeluk nog niet aan het werk. "Ze is psychisch en fysiek nog aan het herstellen", vertelt Buntsma. De advocaat gaat ervan uit dat de zaak wordt geseponeerd en dat de leidster dus niet wordt vervolgd. "Ik vind dit bericht van het OM een voorsprong op een eindstand. Dit is een duidelijke richting van justitie. Als je kunt zeggen dat haar niets te verwijten valt is het eigenlijk al duidelijk."

