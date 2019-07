Vrachtwagen kantelt en komt bovenop auto terecht op A67, weg dicht

De chauffeur van de vrachtwagen is ongedeerd. Waardoor de vrachtwagen kantelde, is niet bekend.

A67 dicht

De weg is dicht tussen Liessel en Asten, in de richting van Venlo naar Eindhoven. Verkeer kan omrijden via Roermond door de A73 en A2 te volgen. Automobilisten vlak achter het ongeluk zijn uit de auto gestapt en staan op de weg. Zij moeten volgens de ANWB momenteel rekening houden met veel vertraging.