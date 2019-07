A67 naar Eindhoven nog uren dicht, nadat vrachtwagen bovenop auto terechtkwam

De A67 blijft nog uren dicht in de richting van Venlo naar Eindhoven, vanwege een heftig ongeluk met een vrachtwagen en een auto. De vrachtwagen kantelde en kwam bovenop de auto terecht. De ANWB meldt dat de afsluiting tot ongeveer zes uur duurt.

Rijkswaterstaat gaf eerder aan dat de weg sowieso nog uren dicht blijft. "We hopen dat er voor de spits in ieder geval één rijstrook opengaat. Maar dat is volledig afhankelijk van hoe snel het onderzoek van de politie gaat", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Filmers van het ongeluk

Zowel vlak achter het ongeluk, als op de andere rijbaan staat file. Dat komt mede doordat mensen op de andere rijbaan het ongeluk proberen te filmen, aldus de brandweer.

Verkeer richting Eindhoven kan het beste omrijden via Roermond (A73, A2). Automobilisten richting Den Bosch of Rotterdam kunnen beter Nijmegen aanhouden (A73, A50).

Zwaargewond

Bij het ongeluk raakte de vrachtwagenchauffeur zwaargewond. De bijrijder van de auto zat enige tijd bekneld. De bestuurder van die auto kwam met de schrik vrij, meldt de brandweer.