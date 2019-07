Vrachtwagen kantelt en komt bovenop auto terecht op A67, weg nog uren dicht

De vrachtwagen kwam op de bijrijderskant van de Mercedes terecht. De bijrijder zat hierdoor bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Het slachtoffer is nagekeken in de ambulance.

Nadat de vrachtwagen op de auto viel, is de vrachtwagen nog een aantal meters op de zijkant doorgegleden. De vrachtwagenchauffeur is bij het ongeluk zwaargewond geraakt, maar zat niet bekneld in de cabine.

De vrachtwagen kwam op de bijrijderskant van de auto terecht. Foto: Dave Hendriks/SQ Vision

A67 dicht

De weg is vanwege het ongeluk dicht tussen Liessel en Asten, in de richting van Venlo naar Eindhoven. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Maastricht (A73, A2). Automobilisten richting Den Bosch / Rotterdam kunnen beter Nijmegen (A73, A50) volgen.

Automobilisten vlak achter het ongeluk zijn uit de auto gestapt en staan op de weg. Zij moeten volgens de ANWB momenteel rekening houden met veel vertraging. Ook de andere kant op staat er file. Dat komt door filmende bestuurders, meldt de brandweer.