Niet Batman, maar een Arabische prins scheurde in zijn Batmobile over A16 in Breda

De Batmobile reed woensdagmiddag over de A16 bij Breda en heeft waarschijnlijk zijn rit beëindigd in Laken, bij Brussel. De Brusselse politie zette woensdagnacht de wagen in de Belgische stad aan de kant toen ze deze over de weg zagen rijden. De politie ging na of de auto wel in orde was.

Saoedi-Arabië

De Batmobile is eigenlijk een Lamborghini V10 die werd getransformeerd naar de Batmobile. De wagen heeft een kenteken uit Saoedi-Arabië en volgens bronnen verblijft de prins in België.

Woensdagmiddag werd de auto per toeval gefotografeerd in Breda door weginspecteur Kees-Jan van Rijkswaterstaat.

