A67 naar Eindhoven weer open, nadat vrachtwagen bovenop auto terechtkwam: wel nog forse file

DEURNE -

De A67 is sinds halfvijf donderdagmiddag weer open. De weg was uren dicht in de richting van Venlo naar Eindhoven na een heftig ongeluk met een vrachtwagen en een auto. De vrachtwagen kantelde en kwam bovenop de auto terecht. De weg was dicht tussen Liessel en Asten. Hoewel de weg rond halfvijf weer open ging, is de file richting Eindhoven nog fors en dat zal volgens Rijkswaterstaat ook nog even zo blijven.