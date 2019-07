Groep criminelen vrijgesproken van doodschieten Ulas Iskar omdat niet duidelijk is wie er schoot

OSSENDRECHT -

De verdachten van een fatale ripdeal in Ossendrecht zijn vrijgesproken van de schietpartij waarbij de 37-jarige Ulas Iskar om het leven kwam. Volgens de rechtbank in Breda is niet duidelijk wie er geschoten heeft. De schutter is mogelijk Najim Echargui uit Nijmegen die drie maanden later zelf om het leven kwam bij een schietpartij.