Wakker worden op de 'Oranjecamping' nadat de voetbalvrouwen de WK-finale bereikt hebben

Samen met zijn vriendin Liesanne (27) is de Oosterhouter voor de Leeuwinnen naar Lyon afgereisd. Onverwachts kwamen de twee woensdagavond in het fanvak terecht en dat viel niet tegen.

Nabespreken en proosten

"Het duurde ook wel eventjes voordat we thuis waren. En ja, dan moet je natuurlijk nog wel even nabespreken wat we allemaal mee hebben gemaakt. En een beetje proosten natuurlijk. Dat gaat we vanavond weer doen en zondag ook weer!"

We komen zijn vriendin Liesanne tegen onderweg naar het sanitairgebouw met, jawel, een teiltje vol afwas van de avond ervoor. "Glazen van het stadion en natuurlijk de glazen van de nazit." Ze is heel blij voor de Oranjevrouwen. "Ja, echt heel leuk! Echt wel een bekroning op het toernooi, denk ik. Dus da's wel echt mooi voor die meiden."

Spits bij de douches

Bij de douches is het na twaalven spitsuur. Iedereen is pas tegen drieën naar bed gegaan. De behoefte aan een frisse, koude douche is groot. "Nou ja, ik was goed bezat", mompelt een jongen. "Ik heb me aardig vermaakt gisteren."

