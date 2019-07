'Lekker met ballen spelen', populariteit van jeu de boules bij senioren lijkt niet te stuiten

Wat er zo leuk aan is? "Lekker met de ballen spelen", klinkt het resoluut vanaf één van de geïmproviseerde baantjes op het plantsoentje naast café De Biezen. "Mensen die wat ouder worden, zoeken vaak naar sociaal contact. Dat is de kracht hier", vult Henk van de Brug van de plaatselijke KBO-afdeling aan.

Sociale sport

Twee jaar geleden werd in Putte één jeu-de-boulesbaan geopend als ontmoetingsplek en ontspanningsmogelijkheid voor senioren. Het bleek een regelrecht succes. Veel inwoners van Putte en omliggende plaatsen wagen er inmiddels elke woensdagmiddag een balletje.

"We moesten naar het gras uitwijken maar dat is niet geschikt als ondergrond", legt Henk uit. "Je mist het balgevoel en je wilt eigenlijk iets beters. Vandaar dat we contact hebben gezocht met de gemeente", zegt Henk.

Uitbreiding

Via het dorpsplatform heeft de gemeente ruim 10.000 euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van drie extra banen. Henk: "Het zal nog vaak genoeg gebeuren dat we op gras moeten spelen. Zo populair is het. Maar hier zijn we natuurlijk blij mee. Het gaat erom dat je mensen een leuke vrijetijdsbesteding kunt geven. Of het nu biljarten, sjoelen of jeu de boules is. We leven in het zuiden van Nederland dus een beetje Franse sfeer mag je hier hebben."

En hoe brengt Henk het er zelf vanaf bij de Putse jeu de boules? "Ik heb één keer meegedaan en ik was meteen kampioen, hahaha!"