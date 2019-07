'De koers had ik in de hand, dit niet', Johan van der Velde over herstel na beenmergtransplantatie

"De koers had ik zelf in de hand, maar dit niet. Je bent afhankelijk van de medische wereld", vertelt hij. "Dat geeft een gevoel van onmacht." Maar gelukkig lijkt het nu dus de goede kant op te gaan. "Langzame vooruitgang is vooruitgang", zegt Van der Velde in het programma Afslag Zuid op Omroep Brabant radio.

De oud-wielrenner heeft nooit de gedachte gehad dat hij het niet ging redden. Zijn topsportverleden heeft hem hierbij volgens hem zeker geholpen. "Ik ben een doorzetter, mentaal sterk", zegt hij erover. "De kans om beter te worden is soms fifty-fifty. Dan laat ik die ene vijftig liggen en die goeie vijftig pak ik. Zo blijf je al die maanden op de been."

Het gaat de goede kant op met oud-wielrenner Johan van der Velde uit Rijsbergen

Van der Velde verveelt zich naar eigen zeggen een beetje in het ziekenhuis. Hij is dan ook blij dat de Tour de France eraan komt zodat hij die kan volgen. En daar zijn wij als Omroep Brabant ook heel blij mee. Dit betekent namelijk dat we onze vaste wieleranalist tijdens de Tour ook weer dagelijks zullen spreken in het radioprogramma Afslag Zuid.

De belangrijkste kandidaat om de Tour te winnen, is volgens Van der Velde de Colombiaan Egan Bernal. En Steven Kruijswijk uit Nuenen? Die zou volgens hem best eens op het podium kunnen eindigen.