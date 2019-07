Arjen Robben keert niet terug bij PSV en stopt per direct met profvoetbal

Arjen Robben namens PSV in actie tegen Deportivo La Coruña in 2003 (Foto: VI Images)

De Eindhovense harten gingen al sneller kloppen bij de gedachte dat Arjen Robben zou terugkeren bij PSV. Maar die hoop blijkt tevergeefs, want Robben stopt per direct met profvoetbal. En dus keert de 35-jarige aanvaller niet terug bij de club waar hij ooit een miljoenentransfer naar Chelsea verdiende.

Robben speelde twee seizoen voor PSV. In het seizoen 2002/2003 kwam hij in 33 competitiewedstrijden in actie. Hij scoorde toen twaalf keer. PSV werd dat jaar kampioen. Een seizoen later speelde hij 23 keer in het rood-witte shirt, waarin hij zes keer scoorde. De aanvaller, die geliefd was in Eindhoven, vertrok vervolgens naar Chelsea.

De huidige PSV-trainer, Mark van Bommel, had de afgelopen tijd geregeld contact met Robben over een mogelijke terugkeer naar Eindhoven.

Bekijk hieronder enkele hoogtepunten van Robben in het shirt van PSV.

Daarna kwam hij uit voor Real Madrid en Bayern München. Bij die laatste club won hij prijs na prijs. De aanvaller kwam bovendien 96 keer uit voor Oranje. Hij speelde in 2010 de finale van het wereldkampioenschap in het Soccer City van Johannesburg tegen Spanje.

Hij speelde op 10 oktober 2017 tegen Zweden zijn laatste interland. Oranje won met 2-0, dankzij twee doelpunten van Robben.

Moeilijke beslissing

De beslissing om te stoppen was, zo verklaarde Robben, de moeilijkste uit zijn loopbaan. "Een beslissing waarbij hart en verstand met elkaar in botsing kwamen", zegt hij.

"De liefde voor het spelletje en de overtuiging dat je nog steeds de hele wereld aankunt, tegenover de realiteit dat niet altijd alles loopt zoals je zou willen. Ik ben niet meer dat jochie van 16, dat nog geen idee had wat een blessure inhield. Op dit moment ben ik fit en gezond en als liefhebber van andere sporten wil ik dit in de toekomst graag zo houden. Het is goed zo."