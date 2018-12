PSV polst Arjen Robben voor terugkeer naar Eindhoven

Arjen Robben namens PSV in actie tegen Deportivo La Coruña in 2003 (Foto: VI Images)

EINDHOVEN - PSV wil werk maken van een terugkeer van Arjen Robben. De aanvaller van Bayern München meldde afgelopen zondag dat hij na dit seizoen de Duitse topclub verlaat. Volgens Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV, is via trainer Mark van Bommel een balletje opgeworpen bij Robben. Gerbrands zei dit donderdagmorgen in het Omroep Brabant-programma Brabants Bont.

“Er is contact geweest. Via Mark, die met Arjen heeft gevoetbald, is hem een berichtje gestuurd. Het is natuurlijk aan Arjen zelf om die behoorlijke afweging te maken”, aldus Gerbrands.

Bijna honderd interlands

Robben weet nog niet waar hij zijn carrière voortzet. Dit zou PSV kunnen zijn. Robben droeg het rood-witte shirt van de Eindhovense club van 2002 tot en met 2004. In 56 wedstrijden scoorde hij toen achttienmaal. De aanvaller debuteerde als speler van FC Groningen in de eredivisie. In 96 wedstrijden voor het Nederlands elftal doelpuntte Robben 37 keer.

LEES OOK: Hij zei ja! Arjen Robben accepteert uitdaging autistische Bernd

Robben gaat uitdaging aan

Robben werd onlangs ook al in verband gebracht met Brabant. De oud-international accepteerde de uitdaging van Bernd Derksen (29) uit Uden. Deze autistische man probeerde Robben in een videoboodschap over te halen om met hem een ultiem duel aan te gaan. "Ik ga zeker de uitdaging met je aan", liet Robben hierop weten. “Niet om te winnen, maar om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren." De datum van het duel is nog niet geprikt.