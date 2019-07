Jarige scooterdief (17) mag verjaardag verder in cel vieren

DEN BOSCH -

Je verjaardag vieren in de cel. Niet echt gezellig, toch? Een 17-jarige scooterdief komt er donderdag achter. Hij werd donderdagavond namelijk aangehouden in Den Bosch terwijl hij op een gestolen scooter reed. "De bestuurder mag zijn verjaardag in de cel verder vieren", laat de politie weten.