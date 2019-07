Schietpartij in Den Bosch blijkt kapotte uitlaat

De politie in Den Bosch rukte donderdagavond uit voor een schietpartij aan de Aartshertogenlaan. Toen ze daar aankwamen, bleek er echter geen sprake te zijn van een schietpartij. Het geluid van schoten die zouden zijn gehoord, was afkomstig van een auto met een kapotte uitlaat. Dit laat een woordvoerder van de politie weten.

De melding van de schietpartij bij tankstation Tango aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch werd rond tien uur gedaan. Er waren meerdere mensen die schoten zouden hebben gehoord.

De politie heeft de eigenaar van de auto met de 'gewraakte' uitlaat gesproken. Hij bevestigde dat hij rond het tijdstip van de meldingen op de bewuste plek was geweest. Hij was volgens de politiewoordvoerder donderdag al eerder aangesproken op de uitlaat. "Nu is hem gevraagd de uitlaat echt te laten maken", aldus de woordvoerder.

Eerder donderdag was er niet ver van de Aartshertogenlaan wel een schietpartij. In Rosmalen werd vanuit een auto meerdere keren gericht geschoten op een huis aan de Groote Wielenlaan. Niemand raakte gewond.