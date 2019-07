Ramkraak bij juwelier Schaap en Citroen in Den Bosch, verliefd stelletje ziet het allemaal gebeuren

Bij juwelier Schaap en Citroen op de hoek van de Kerkstraat en de Markt in Den Bosch is vrijdagochtend rond halfzes een ramkraak gepleegd. Een verliefd stelletje zou de ramkraak vanaf de Markt hebben zien gebeuren.

Met een auto werd de pui geramd. Volgens getuigen gebeurde dat 'zeker vier keer'. Het glas begaf het, maar de daders kwamen de winkel niet binnen. Vanwege de klap zijn verschillende vitrinekasten in de winkel omgevallen.

Daarop gingen de daders er in de auto vandoor, vlak voordat marktkooplieden aankwamen om de markt op te bouwen.

'Schade aanzienlijk'

"Het ziet ernaar uit dat de schade aanzienlijk is", laat een woordvoerder van de juwelierszaak weten. "Zowel de gevel als het interieur is zwaar beschadigd, dus we hebben wel een klusje te doen. Er is echt met grof geweld naar binnen gereden."

Wanneer de zaak weer open kan, kan de woordvoerder nog niet inschatten. "Maar we doen er alles aan om dit zo snel mogelijk te laten zijn."

Niet de eerste keer

Bij de juwelierszaak aan de Kerkstraat is al vaker ingebroken. Onder meer eind februari 2017. Toen werd 's nachts een kleine witte vrachtwagen tegen de gevel van de zaak gezet. Zo konden de daders een ruit op de eerste verdieping intikken om de zaak binnen te komen. Ze gingen er toen vandoor met horloges en sieraden en lieten in de winkel een ravage achter.