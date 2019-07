Eric en Ellen zitten de hele zomer binnen omdat veewagens met varkens massaal bij hun huis parkeren

BOXTEL -

Eric en Ellen Soeterings uit Boxtel worden helemaal gek van de overlast van de vrachtwagens met varkens. Als veewagens met varkens niet meteen terechtkunnen bij slachterij VION in Boxtel, zoeken de chauffeurs vaak een parkeerplekje in de schaduw om te wachten. Een van de vaste plekken is pal naast de tuin van Eric en Ellen en zij balen daar behoorlijk van.