'Gouden tips' in de strijd tegen de eikenprocessierups: soms creatief, soms ronduit gevaarlijk

De eikenprocessierups houdt ons al weken in zijn greep. Overal duikt het harige beestje op en de overlast is groot. Wat kun je doen om de rupsenplaag tegen te gaan? En werkt het ook echt? Wij zetten feiten en fabels op een rijtje.

We spraken met Henry Kuppen, directeur van onderzoekscentrum Terra Nostra en lid van het Kenniscentrum Eikenprocessierups, We legden hem een aantal methodes voor die als 'gouden tip' worden genoemd op social media. Soms creatief, soms ronduit gevaarlijk.

Water, zout en grillreiniger in een spuitfles en het nest natsproeien

"Dat zou ik niet doen. Er zijn heel veel producten met oplossingen waarmee je insecten kunt doden, maar het uitroeien is niet het belangrijkste. Je moet namelijk de overlast van de eikenprocessierups aanpakken, niet alleen de rups zelf. Als je het beestje doodt, blijven de nesten met brandhaartjes achter. En die veroorzaken juist alle problemen, zoals bultjes en jeuk."

Koolmees, spreeuw, boomklever, specht en koekoek

"Het klopt dat deze vogels de plaag rond de eikenprocessierups kunnen inperken. De vleermuis kan ook op het lijstje, die eet motvlinders. En het lieveheersbeestje eet de rupsjes weer in het jongste stadium. Maar denk niet dat een koolmees alle problemen in z'n eentje oplost. Daarvoor is de overlast momenteel veel te groot. Het is een positieve schakel, maar er zijn veel meer stapjes nodig. Bloemrijke bermen, die meer insecten aantrekken zoals de sluipvlieg en sluipwesp. Zij leggen eitjes op en in de rups, waarna de rups wordt opgegeten, dus dat werkt als een soort parasiet. En insecten, daar hebben de vogels weer baat bij. Een natuurlijke balans, daar draait het om."

Lijmspray op het nest spuiten

"Deze methode is een beetje uit nood ontstaan, omdat professionele bedrijven niet genoeg mankracht hebben om de nesten eikenprocessierupsen te verwijderen. Het inspuiten van een nest met een kleverig goedje zorgt er inderdaad voor dat de brandhaartjes minder verwaaien en losse deeltjes zich dus minder kunnen verspreiden. Je fixeert alles als het ware. Daarna absoluut niet zelf het nest weghalen! Dat moet echt worden overgelaten aan een professional."

Feromonen, een sexy luchtje

"Met feromonen, een geurstof die de opwinding vergroot, kun je rupsen lokken. Hier is enkele jaren geleden onderzoek naar gedaan in de strijd tegen de eikenprocessierups, maar door geldgebrek kwam dat stil te liggen. Verder onderzoek is nodig, maar ik zie hier zeker mogelijkheden in, bijvoorbeeld door een zak met feromonen aan een boom vast te maken."

Onderkant van de stam met koeienmest insmeren

"Haha, sommige mensen zijn wel creatief. Die ammoniak zal zeker iets doen, maar wat precies weet ik niet. Feit blijft dat je moet oppassen met de brandharen die achterblijven in het nest."

De rupsen bevriezen met stikstof

"Ja, dit werkt, maar het is gevaarlijk om toe te passen, ook voor jezelf. Je doodt de rupsen, maar wat blijft er aan overlast over? Bovendien is stikstof heel kostbaar. Per nest ben je zeker 10 euro aan stikstof kwijt."

Verfbrander gebruiken om de eikenprocessierups te lijf te gaan

"Ik heb die beelden ook gezien en de dame in kwestie weet echt niet wat ze doet! Het is een hele slechte methode. De rupsen raken geïrriteerd waardoor ze hun brandhaartjes massaal loslaten. Je krijgt dus zelf de volle laag en die haartjes komen ook in de omgeving terecht. En hoewel je op de boom zelf misschien geen brandschade ziet, is dit absoluut schadelijk voor jonge bast. Die plek sterft af. Niet doen, het is een kwalijke zaak."

Folie om het nest op de boom wikkelen

"Dit is niet zo'n gek idee. Je fixeert het nest hierdoor, waardoor de boel niet verder kan verspreiden. Maar ook hiervoor geldt, laat het nest vervolgens afvoeren door een professioneel bedrijf. Als je het zelf in een groencontainer dumpt, is dat een groot risico voor de vuilnisman die jouw container leegmaakt."

Aaltjes op de bomen

"Aaltjes zijn ringwormen, die zich parasiteren op de rups. Deze methode wordt sinds 2009 toegepast. Eikenbomen worden beneveld met het middel. Dit kan alleen 's nachts, omdat aaltjes niet tegen UV-licht kunnen. En het werkt alleen van half april tot ongeveer half mei, want de temperatuur moet 's nachts tot 5 graden dalen. "