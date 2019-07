Politie regelmatig aan de deur bij beschoten huis in Rosmalen en er zou al eerder geschoten zijn

Rond het huis aan de Groote Wielenlaan in Rosmalen dat donderdagmiddag werd beschoten vanuit een rijdende auto waren al vaker problemen. De politie stond er regelmatig aan de deur en er zou zelfs een keer eerder zijn geschoten in de buurt van het huis, zeggen buurtbewoners.

De politie bevestigt dat het adres bij hen bekend is en dat ze er regelmatig zijn geweest voor verschillende meldingen. Zo dachten twee jaar geleden mensen schoten te hebben gehoord bij het huis. Maar de politie heeft daar toen na onderzoek geen bewijzen voor gevonden. Waarom de politie vaak aan de deur was op het adres, wil een woordvoerder niet zeggen.

Klaarlichte dag

Buurtbewoners zijn niet verbaasd dat juist dit huis is beschoten. Wel zijn ze geschrokken dat het op klaarlichte dag gebeurde, om de hoek bij een klein winkelcentrum. "Er wonen hier veel kinderen, het is belachelijk", zegt een bewoner. Eerdere commotie op en rond het adres was altijd in de avond of nacht.

Volgens de buren woont in het huis een moeder met enkele kinderen.

Er waren mensen thuis toen donderdag rond vijf uur vanuit een rijdende auto meerdere keren op de woning werd geschoten. Er raakte niemand gewond. De auto ging er na het schietincident vandoor.