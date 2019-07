Bestolen terwijl je in het ziekenhuis ligt; dom of dubbele pech?

Dochter Jacqueline luchtte haar hart op Facebook. Ze vindt dat iedereen van elkaars spullen af moet blijven, zeker in een ziekenhuis waar mensen niet op hun best zijn.

Jacqueline was benieuwd of er vaker patiënten spullen missen in ziekenhuizen.

De honderden opmerkingen op de diefstal uit de ziekenhuiskamer leveren hele wisselende reacties op. Van meelevend tot een 'eigen schuld dikke bult'.

Reactie op Facebook

Er kunnen natuurlijk redenen zijn waarom een patiënt veel geld op zak heeft, bijvoorbeeld omdat de patiënt een ongeluk heeft gehad en daardoor onverwacht in het ziekenhuis belandt. In het geval van Jacqueline's vader had hij vooraf geld gepind zodat hij zijn kinderen de reiskosten kon vergoeden.

Sommige ziekenhuizen hebben kluisjes, soms zelfs op de kamer. In het Eindhovense Catharina Ziekenhuis verhuizen waardevolle spullen zelfs mee in een verzegelde doos als de patiënt na een operatie van kamer wisselt. In het ziekenhuis waar de diefstal plaatsvond, zijn alleen kluisjes op de kraamafdeling. "Je kunt het ook bij de bewaking afgeven", laat een woordvoerder weten, maar hij beseft dat dit een drempel is voor patiënten.

Opvallend laag

Doordat ziekenhuizen waarschuwen waardevolle spullen thuis te laten, ontstaat de indruk dat persoonlijke spullen massaal gestolen worden. Toch blijkt uit navraag bij de Brabantse ziekenhuizen dat het aantal meldingen erg laag is. Opvallend laag misschien. Het bewuste Tilburgse ziekenhuis maakt melding van vier gevallen dit jaar, inclusief het gestolen geld van Jacqueline's vader.

Het Elkerliek in Helmond scoort het hoogst met maximaal vijf diefstallen per jaar en dat terwijl ze vorig jaar nog met een stelende nep-verpleegkundige te maken had.

LEES OOK: Stelende 'verpleegster' in Elkerliek Ziekenhuis kreeg mogelijk hulp

Het Maxima Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven blijven onder de vier diefstallen, net als het Amphia Ziekenhuis in Breda en het Sint Anna in Geldrop. Woordvoerders van deze ziekenhuizen lijken zelf ook verrast over deze lage score. Ze denken dat de bewuste waarschuwingsfolder zijn werk doet.

Nog erger

Jacqueline's vader lijkt gewoon ontzettend veel pech te hebben gehad. Met de diefstal van het geld is het verhaal van Jacqueline nog niet klaar. Ze gaat zeker aangifte doen maar wat de ervaring nog pijnlijker maakte, is dat de rolstoel van haar vader met daarin muntje van twee euro verdwenen was. "Ongelofelijk", zegt ze.