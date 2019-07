Indy gespot op WK in Frankrijk met Brabants vlaggetje op haar wang, Omroep Brabant verrast haar

De OranjeLeeuwinnen hebben zondag nog maar één horde te nemen voordat ze zich wereldkampioen mogen noemen. Dat Indy daar geen getuige van kon zijn, ging er eigenlijk voor haar niet in. Ze is namelijk zo’n grote fan van de OranjeLeeuwinnen, dat ze een tatoeage van voetbalster Daniëlle van de Donk op haar enkel heeft laten zetten.

Indy heeft nummer 10, het rugnummer van voetbalster Daniëlle van de Donk, op haar enkel getatoeëerd.

Grote fan

“Ik ben echt een fan van de OranjeLeeuwinnen. Ik probeerde aan mijn ouders uit te leggen hoe geweldig ik het vond om bij de kwart- en de halve finale te zijn, maar dat is niet te beschrijven”, zei ze vrijdag in het radioprogramma van Omroep Brabant Muziek & Zo.

Verslaggevers Eva de Schipper en Ronald Sträter waren woensdagavond tijdens de halve finale druk bezig om de fanzone tussen al het oranje ook rood-wit te kleuren. Ze deelden Brabantse vlaggetjes-tatoeages uit die sommigen zelfs op hun gezicht plakten. Zo ook Indy, en dat was voor de vijf miljoen mensen die de wedstrijd op tv zagen dan ook goed te zien. "Ineens ontplofte mijn telefoon. Ik kreeg van iedereen appjes dat ik in beeld was."

Op de 75e minuut van de halve finale kwam Indy prominent in beeld, mét een Brabants vlaggetje op haar wang

Van de Donk is duidelijk Indy’s favoriet. “Toen ik haar zag spelen, viel me op hoe goed zij vecht voor de bal. Afgelopen jaar was ik ook bij een wedstrijd van Arsenal – waar ze voetbalt – en daar heb ik haar ook gesproken. Sindsdien ben ik een nog grotere fan.” De tatoeage van Indy heeft Van de Donk al gezien. “En ze vond hem supervet”, zegt Indy trots.

Verrassing

Des te meer baalde Indy ervan dat het haar niet gelukt was tickets voor de finale te bemachtigen. De teleurstelling van Indy dat ze niet in Frankrijk aanwezig zou kunnen zijn bij de finale van het WK vrouwenvoetbal verdween als sneeuw voor de zon toen presentator Jordy Graat drie tickets tevoorschijn haalde. Ze kon haar blijdschap niet op. “Ik ga met twee vrienden die me eerder naar Frankrijk hebben gereden. We gaan voor goud!”

