'Geen kaartjes en nog nooit de tent opgezet", Brabanders op bonnefooi naar WK-finale

Ze zijn in twee etappes naar Lyon gereden. Bij Antwerpen stonden ze namelijk al zo dik in de file dat een tussenstop in het Franse Langres onvermijdelijk was. Een dag later dan gepland rijden Marjolein Custers en Elmi Wouters uit Gilze alsnog goedgemutst Camping de Lyon op.

Maar ook daar wacht een uitdaging. Of eigenlijk zelfs twee. "We hebben een tent bij die we nog nooit zelf opgezet hebben", lacht Marjolein. "Geen idee hoe dat werkt, het wordt een hele klus. En verder hebben we ook nog geen wedstrijdkaartjes, dus daar moeten we ook nog achteraan."

Tent opzetten wordt spannend

En inderdaad, tijdens het opzetten van de tent wordt het nog spannend. Elmi heeft zich onder zeil genesteld en houdt volhardend een tentpaal vast. "Het wordt een aardige klus om deze stok recht te houden", zegt ze. "En anders hebben we altijd nog een plan b, een ander tentje. Maar het zou mooi zijn als deze tent zou lukken."

Spontaan idee

Inmiddels is ook de familie Reijrink uit Diessen gearriveerd. Vader Jurgen, moeder Mandie en de kinderen Guusje (11), Puck (11), Sil (11) en Vicki (6). Ook hun reisje naar Lyon was een spontaan idee. "Dat gebeurde tijdens de tweede helft van de kwartfinale Nederland-Japan. Ik zei: als ze de finale halen, gaan we er heen. En dat gebeurde", zo vertelt vader Jurgen.

250 euro per kaartje?

Ook de familie Reijrink heeft nog geen kaartje. "Ja, das nog wel een probleem", zegt Jurgen. "Ik hoorde dat ze al 250 euro vragen voor een kaartje. Zes keer 250 euro? Ja, dat gaan we dus niet doen. Dan kijken we wel bij de fanzone."

'Hij staat!'

Dan een vreugdekreet even verderop: "Hij staat!" Want ja hoor, het is Marjolein en Elmi gelukt om de tent op te zetten. Met een beetje hulp van buurtgenoten Chiara en Ton, die onder meer de houten verrotte haringen hebben vervangen door stevige ijzeren. Het voetbalfeestje voor de vriendinnen uit Gilze kan beginnen.

"Wij voetballen zelf allebei", zegt Elmi. "Ons leven staat in het teken van voetbal. We gaan zoveel mogelijk naar de OranjeLeeuwinnen, zowel destijds naar het EK als nu naar het WK. Dus we hopen deze wedstrijd ook mee te kunnen pakken."

Lastig

Want dat is nog het enige wat rest, de wedstrijdkaarten. Dan staat niets het wereldkampioenschap meer in de weg, toch? "Ik denk dat het wel heel lastig wordt", meent Marjolein. "Amerika is een goeie ploeg, maar Nederland, cupfighters, het kan niet anders. Ik denk 2-1 voor Nederland."