Brabant viert massaal feest: festivals trekken dit weekend 130.000 bezoekers

EINDHOVEN -

Niet één, niet twee maar maar liefst drie festivals in Brabant zorgen dit weekend voor de nodige danspassen en ontspanning. Samen hebben de festivals zo'n 130.000 mensen over de vloer. Met het mooie weer en optredens van onder andere Kraantje Pappie, Davina Michelle en Oscar and the Wolf belooft het voor velen een fijn weekend te worden.