Mike Teunissen wint eerste etappe Tour de France, eerste Nederlandse gele trui in dertig jaar

Mike Teunissen uit Rosmalen heeft de eerste gele trui in de Tour de France bemachtigd. De 26-jarige wielrenner bezorgt Nederland daarmee de eerste gele trui in dertig jaar.

De wielrenner won de eerste etappe met start en finish in Brussel na 194,5 kilometer in de sprint. Hij versloeg de Slowaak Peter Sagan en de Australiër Caleb Ewan in de eindsprint.

Teunissen is de eerste Nederlander die de eerste gele trui verovert in de Tour de France sinds Erik Breukink. Die won de proloog in 1989 in Luxemburg.

Hij is geboren in het Limburgse Ysselsteyn, maar woont sinds vorig jaar in Rosmalen.